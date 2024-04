La probabile formazione dell’Empoli per la sfida contro il Torino: ballottaggio Niang-Caputo in attacco, la difesa è a 3

Non solo per il Torino; anche per l’Empoli, la sfida di stasera vale moltissimo in chiave lotta per la salvezza. I toscani si trovano in questo momento al 18° posto in classifica, in piena zona retrocessione, e devono tornare a vincere se vogliono sperare di rimanere in Serie A. Per questo motivo Davide Nicola ha preparato la partita nei minimi dettagli, facendo affidamento agli uomini più in forma.

Caputo può tornare titolare dopo 3 mesi

Dopo aver cambiato diverse volte modulo nella sua esperienza a Empoli, Davide Nicola potrebbe in parte dare continuità alla formazione schierata a San Siro, proponendo una difesa a 3. In porta c’è Caprile, che ha superato definitivamente nelle gerarchie l’ex Berisha, il quale è comunque out per questa partita a causa di un problema al petto. Il centrale di difesa sarà Walukiewicz, con al fianco Bereszynski e Luperto. La fascia destra è molto offensiva con Gyasi, mentre sulla sinistra c’è Pezzella a coprire per quella che in fase di difesa può diventare una retroguardia a 4. In mediana pronti Marin e Maleh, con Zurkowski che farà da collante tra centrocampo e attacco. Proprio in avanti l’unico certo del posto è Cambiaghi, mentre Niang e Caputo si giocano l’altra maglia. Il centravanti ex Sassuolo è rientrato da poco dopo un lungo infortunio alla caviglia, e non parte titolare da 3 mesi.

La probabile formazione dell’Empoli

Ecco il possibile undici scelto da Nicola per la sfida contro il Torino:

Probabile formazione Empoli (3-4-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski; Cambiaghi, Niang. A disp. Perisan, Seghetti, Goglichidze, Tonelli, Cacace, Fazzini, Bastoni, Kovalenko, Cancellieri, Shpendi, Cerri, Caputo, Destro. All. Nicola.

Squalificati: –

Indisponibili: Berisha, Ebuehi, Ismajli, Grassi