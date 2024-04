Le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, prima di Empoli-Torino: “Partita molto importante, i ragazzi lo sanno”

Domani alle ore 20:45 c’è Empoli-Torino. Davide Nicola, tecnico dei toscani, ha parlato in conferenza stampa: “Partita molto importante, l’ho detto ai ragazzi e lo sanno anche loro. Ne mancano 8, ma noi ragioniamo sulla singola. Giochiamo per primi: siamo nella condizione di non doverci preoccupare di cosa fanno gli altri. Questa squadra sta facendo molto. Il problema dell’attacco per me è un falso problema. 11 gol in 10 partite, il totale dell’Empoli è 22. Con il Torino coefficiente di difficoltà alto. Sono una squadra molto fisica, con molti clean sheet. Inoltre, non subiscono mai gol nella prima mezz’ora. Juric ha fatto un grandissimo lavoro. Noi dobbiamo essere consapevoli. Dovremo giocare con una sana pazzia, dimostrando identità. Dalla mattina alla sera vivo per l’obiettivo salvezza dell’Empoli”. Poi ha parlato dei suoi ricordi al Toro: “Se mi parlate del gol promozione è paleolitico, neanche me lo ricordo più… Di sicuro ricordo che la struttura del Torino di oggi, sono partiti anche da un lavoro fatto con soddisfazione, ma adesso mi interessa l’Empoli”. Infine, sugli infortunati ha detto: “Destro ha avuto qualche problemino, Grassi rientra dalla prossima”.