La Fiorentina ha reso noti i convocati per il match di Coppa Italia contro il Torino, spicca l’assenza di Amrabat

Domani sera alle ore 18, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, va in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Torino. Nel Torino non ci saranno gli infortunati Pellegri e Zima. Nella Fiorentina invece non convocato Amrabat, al centro di voci di mercato che riguardano il Barcellona.

I convocati della Fiorentina

Ecco i 24 di Italiano: Portieri: Terracciano, Sirigu, Cerofolini Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Mandragora Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

I convocati del Torino

In attesa di comunicazione ufficiale