La probabile formazione del Torino per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: Sanabria in attacco per i granata

Nel 2023 il Torino in campionato ha ottenuto una vittoria, una sconfitta e due pareggi. In Coppa Italia però è arrivata l’impresa a San Siro, contro il Milan ai supplementari. Ora la squadra allenata da Ivan Juric se la vedrà contro la Fiorentina ai quarti di finale: appuntamento a stasera alle ore 18, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina-Torino. Gara secca, chi vince affronterà la vincente di Roma-Cremonese, in programma sempre stasera alle 21.

Sanabria in attacco

Toro che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta non ci sono dubbi, a difendere i pali ci sarà sempre Vanja Milinkovic-Savic. Scelte obbligate in difesa (Djidji è squalificato, Zima è out per un problema al ginocchio e Gravillon e arrivato solo ieri sera al Torino) con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce giocheranno Singo e Vojvoda, rispettivamente a destra e a sinsitra. A centrocampo invece ci saranno Ricci e uno tra Ilic e Linetty, con il nuovo arrivato che potrebbe già partire dal primo minuto. Sulla trequarti, a supporto di Sanabria, agiranno Miranchuk e Vlasic.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, N’Guessan, Aina, Bayeye, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck, Karamoh. All. Juric.

Squalificati: Djidji

Indisponibili: Lazaro, Pellegri, Zima