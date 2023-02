Probabile formazione Fiorentina / Gli ex granata Sirigu e Brekalo partono dalla panchina, in campo Mandragora

A pochi giorni dopo la sfida di campionato tra la Fiorentina e gli uomini guidati da Ivan Juric, la formazione viola e quella piemontese sono pronte a riaffrontarsi, anche se questa volta la posta in palio è più importante. Infatti, chi vincerà approderà in semifinale di Coppa Italia. La motivazione dunque è molto alta per entrambe le squadre che vogliono continuare il loro percorso in una competizione molto importante alla quale sia i toscani che i granata tengono in maniera particolare. Almeno sulla carta dunque, ci si appresta a vedere una sfida combattuta, dove tra l’altro la squadra di Vincenzo Italiano di fronte al proprio pubblico vorrà vendicare la sconfitta rimediata proprio contro i granata pochi giorni fa. Il Toro era riuscito a imporsi sui viola grazie a una gran gol realizzato da Aleksey Miranchuk. Dunque l’ex allenatore dello Spezia non vorrà assolutamente sbagliare le scelte perché ogni minimo errore potrà risultare fatale.

Fiorentina: in campo l’ex granata Mandragora

La squadra di Italiano scenderà in campo con il 4-3-3. In porta Terracciano, in difesa il quartetto sarà composto da Dodò, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A centrocampo non ci sarà Amrabat, giocatore che ieri è stato al centro di una trattativa con il Barcellona e per questo non convocato, toccherà quindi a Barak, Mandragora e Bonaventura. Davanti ci sarà il trio composto da Saponara, Jovic e Nico Gonzalez, pronti a cercare di fare male al Toro in tutte le maniere possibili e immaginabili perché i viola, così come i granata, non vogliono uscire dalla Coppa Italia. Dunque partiranno dalla panchina i due ex granata Sirigu e Brekalo.

La probabile formazione della Fiorentina

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. A disp. Sirigu, Cerofolini, Igor, Terzic, Ranieri, Venuti, Amatucci, Bianco, Duncan, Ikonè, Kouame, Brekalo, Cabral. All.: Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sottil, Castrovilli