Al termine della partita ci sarebbe stato un confronto tra Juric e i dirigenti granata riguardo alla trattativa per la cessione di Lukic

Ivan Juric dopo Empoli-Torino non si è presentato in conferenza stampa. “Era un po’ provato” ha spiegato a fine partita il suo vice, Matteo Paro. Dopo la partita il tecnico avrebbe però parlato con i dirigenti granata presenti al Castellani, un summit riguardante il futuro di Juric. A riferirlo è l’inviato di Dazn a Empoli, Orazio Accomando. “Post partita di confronto tra Juric e la società a Empoli. Il motivo sarebbe legato al futuro di Lukic. C’è un’offerta importante del Fulham. Lukic avrebbe dato a Juric l’ok alla permanenza in granata. Ore decisive. Juric spera di avere ancora il suo 10” ha scritto su Twitter il giornalista di Dazn.

Juric: “Lukic vorrei che restasse tutta la vita”

Non è un mistero che Juric vorrebbe che Lukic restasse. “Io Sasa vorrei che restasse tutta la vita, è un giocatore fortissimo. La mia idea è quella di aggiungere qualcuno a quelli che ritengo forti, non sostituire uno con un altro” aveva spiegato nella conferenza stampa della vigilia l’allenatore. Lukic quando è entrato, quest’oggi, ha dato qualità al gioco del Torino dimostrando di essere un giocatore molto importante per questo Torino.