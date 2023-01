Al termine di Empoli-Torino, Ivan Juric non si è presentato in conferenza stampa ma al suo posto ha parlato il vice Matteo Paro

Al termine delle partite siamo abituati a vedere e ascoltare le parole di Ivan Juric, dopo il 2-2 di Empoli il tecnico non si è invece presentato né ai microfoni di Dazn, né in conferenza stampa, lasciando il suo posto al vice Matteo Paro. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso Paro in sala stampa: “Il mister aveva bisogno di un momento, era un po’ provato, un po’ stanco. Per cui ci sono io. In che senso era provato? Non lo so, mi ha detto di venire a parlare io. Non penso niente di preoccupante, penso sia stato per la partita, per il pomeriggio con un po’ di alti e bassi, un po’ era contento, un po’ arrabbiato. Un’altalena”.