Juventus-Torino, i convocati per il derby 2019-2020

I convocati per Juventus-Torino, in programma alle ore 17:15: ecco i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri e Moreno Longo

Sarà il derby della Mole tra Juventus e Torino ad aprire la 30^ giornata del campionato di Serie A con la sfida in programma alle 17:15 sul campo dell’Allianz Stadium. Un match che metterà di fronte da un lato i bianconeri, intenti a proseguire il percorso verso lo scudetto mantenendo a debita distanza una Lazio che, proprio contro i granata, ha strappato 3 punti che li mantengono ancora in vita. Dall’altro lato, invece, ci saranno i granata di Longo, ancora alle prese con la lotta salvezza e alla caccia di punti che possano non solo riscattare le ultime due sconfitte contro Cagliari e Lazio ma anche dare la giusta spinta alla squadra per staccarsi definitivamente dalla zona rossa. Una vittoria contro la Juvventus nella stracittadina sarebbe una vera e propria boccata d’aria fresca ma non sarà di certo semplice. Di seguito i convocati di Juventus e Torino per il derby.

Juventus-Torino, i convocati di Maurizio Sarri

Questi i convocati della Juventus in vista del derby delle 17.15.



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Wesley.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.

Juventus-Torino, i convocati di Moreno Longo

Ecco invece i convocati del Torino:

PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo

CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Lukic, Meitè, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Edera, Verdi, Millico, Zaza.