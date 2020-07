Probabile formazione Torino: in difesa torna Izzo, davanti Verdi con Belotti

Toro, in difesa torna Izzo titolare, davanti fiducia a Verdi al fianco di Belotti: si va verso il centrocampo a tre, Zaza in dubbio

Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico granata Longo ha chiesto ai suoi di usare “testa e cuore”. E ci vorranno entrambi per superare l’ostacolo Juventus: cuore e grinta, quella cattiveria mancata sia contro il Cagliari che contro la Lazio, ma anche testa, attenzione, qualità e guardia altissima. Gli errori in campo si pagano e con la Juventus a carissimo prezzo quindi per i granata, che dovranno cercare il colpaccio per staccare la zona retrocessione e riscattare gli ultimi due ko, sarà assolutamente vietato sbagliare. E anche in questo caso Longo è stato chiaro in conferenza stampa: poco importa se alcuni giocatori sono diffidati, il Torino affronterà il derby con la “migliore formazione“.

La probabile formazione del Toro nel derby

A proposito di formazione, saranno pochissime le novità nell’11 che Moreno Longo schiererà contro la Juventus nel Derby della Mole. L’unico cambiamento, infatti, riguarderà la difesa granata: davanti a Sirigu, inamovibile tra i pali de Toro, l’unica novità dovrebbe essere il rientro di Izzo con Lyanco che partirà nuovamente dalla panchina. A fianco dell’ex Napoli, spazio ancora a Nkoulou e Bremer.

A centrocampo la linea a 5 sarà formata ancora da De Silvestri e Ola Aina sugli esterni, con Ansaldi pronto a subentrare a partite in corso, e con Meitè, Rincon e Lukic al centro. Davanti, invece, nonostante una prestazione non brillante contro la Lazio, Longo sembra propenso a dare un’altra chance a Verdi con al suo fianco, ovviamente, il Gallo Belotti.

Probabile formazione del Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Ghazoini, Singo, Ansaldi, Greco, Berenguer, Millico, Adopo, Edera, Zaza. All. Moreno Longo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Baselli