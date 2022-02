I calciatori convocati da Allegri e Juric per Juventus-Torino: tra i bianconeri assente Bonucci, Toro senza l’infortunato Praet

A poche ore dal match che aprirà la giornata, quello tra Juventus e Torino, Juric e Allegri sono alle prese con gli ultimi dettagli. Il tecnico croato, oltre a Praet, dovrà fare a meno anche di Pjaca, che non figura nell’elenco dei convocati. Ecco a seguire la lista completa delle due squadre.

Juventus-Torino, i convocati di Juric

Sono 24 i convocati di Juric in vista del derby. Non c’è Pjaca così come assente è Zaza, oltre all’infortunato Praet. Torna Pellegri.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Ricci

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pellegri, Sanabria, Seck, Warming