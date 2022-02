Due ballottaggi per Allegri, che deve fare i conti con le numerose assenze: se la giocano Zakaria-McKennie e Arthur-Locatelli

Manca sempre meno al fischio d’inizio del 204° derby della Mole e Juventus e Torino sono pronti a sfidarsi sul rettangolo verde ancora una volta per decretare a quali colori appartiene la città. Allegri sta ultimando gli ultimi dettagli in vista della stracittadina contro i rivali granata, reduci da un periodo negativo e che cercheranno di riscattarsi per risollevare il morale e la classifica. Tante le assenze sul fronte bianconero: Bonucci e Bernardeschi hanno riscontrato qualche problema, così come Chiellini. Mancano poi Chiesa, out ancora per un po’, e Danilo, squalificato.

Juve, De Sciglio e Alex Sandro lottano per un posto in fascia

Allegri, che conferma il 4-3-3, opta per Szczesny tra i pali. In difesa, ballottaggio tra De Sciglio e Alex Sandro a sinistra, mentre dall’altra parte giocherà Cuadrado. Date le numerose assenze, tornano De Ligt e Rugani centrali. Qualche dubbio in più per il centrocampo, come confermato dal tecnico anche in conferenza stampa. Dubbio tra Zakaria e McKennie e Arthur e Locatelli al centro, assieme a Rabiot. Davanti confermato il tridente Dybala, Vlahovic e Morata, in vantaggio su Kean.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Cuadrado; Rabiot, Zakaria, Locatelli; Dybala, Vlahovic, Morata. A disp. Perin, Pinsoglio, Pellegrini L., Alex Sandro, Arthur, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Kean. All. Allegri.