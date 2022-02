La probabile formazione del Torino nel derby contro la Juventus: tornano Lukic e Mandragora, Belotti può scalzare Sanabria

A lanciare Andrea Belotti è stato Ivan Juric, in conferenza stampa: “Ha fatto una buona settimana, c’è la possibilità che giochi dall’inizio”. Il derby della Mole numero 204 potrebbe essere anche l’ultimo del Gallo, che intanto però si candida seriamente per riprendersi il posto da titolare che manca dal 28 novembre. Nel mezzo, il lungo infortunio, poi il ritorno contro il Venezia con gol annullato. Il 9 scalpita da una settimana e, alla fine, potrebbe anche spuntarla su Sanabria e guidare l’attacco dei suoi allo Stadium. Ma quello sulla prima punta è solo uno dei tre dubbi di Juric. Un altro prende corpo subito dietro: chi, al posto di Praet?

La probabile formazione del Toro nel derby

Brekalo è intoccabile e partirà da sinistra sulla trequarti. A destra, potrebbe esserci una novità, ovvero l’avanzamento di Tommaso Pobega, che lì ha già giocato ma solo a partita in corso. Il 4 è favorito su Pjaca. In mezzo torneranno Mandragora e Lukic, mentre sulle fasce agiranno Vojvoda e Singo. In difesa, accanto a Bremer, toccherà a Rodriguez, mentre l’altra maglia se la giocano Djidji e Zima. Il francese si sta mettendo alle spalle i problemi di pubalgia, verrà valutato ancora nella mattinata della partita, ma parte davanti rispetto al numero 6.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione. Berisha, Buongiorno, Izzo, Zima, Aina, Ansaldi, Linetty, Ricci, Seck, Pjaca, Sanabria, Zaza. Allenatore. Juric