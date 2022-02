La conferenza stampa di Ivan Juric prima del derby tra Juventus e Torino: ecco le parole dell’allenatore granata

Ivan Juric presenta in conferenza stampa la sfida tra la Juventus e il suo Torino, derby della Mole numero 204 della storia. Ecco le sue parole: “La squadra si è allenata bene, concentrata, vogliamo fare una grande partita e l’abbiamo impostata così tutta la settimana. I ragazzi sono carichi, consapevoli di cosa significa questa partita”. Ancora il tecnico: “La squadra penso che ha finito prima della sosta al massimo. Ultime due partite abbiamo fatto due partite medie, da pareggio, ci è andata male. Tatticamente sono partite completamente diverse, il Venezia ha cambiato dopo mezz’ora, l’Udinese tanti duelli fisici in attacco e questo ci ha dato fastidio”.

Su Belotti: “Ha fatto una buona settimana, c’è la possibilità di vederlo dall’inizio”. Sulla Juventus: “Cambia modulo, ma mentalmente la preparazione è la stessa. Loro sono in un momento positivo, stanno bene fisicamente e tatticamente, il nostro modo di essere sarà quello solito, tatticamente cambia un po’ a livello di scalate”.

Juric prosegue: “Io ho grande rammarico per le partite contro il Sassuolo, la Lazio, l’Udinese, quando abbiamo preso gol gli ultimi minuti. L’idea è giocare bene, non giocare meno bene e poi portiamo il risultato a casa. L’idea è essere più attenti, non subire due tiri e due gol come contro il Venezia. Vai a fare una grande partita, poi se non va come vuoi te allora devi avere la testa per portare il risultato a casa”.

Su chi al posto di Praet: “Domani vediamo, anche il ragazzo Seck che arriva dalla Serie B in due settimane sta facendo passi veramente importanti, può essere una soluzione per il futuro. Anche Pobega è una possibilità”. Sul duello Bremer-Vlahovic: “Noi marchiamo molto a uomo con le diagonali, è il nostro modo di essere. Nella zona là andremo avanti così. E’ chiaro che Bremer-Vlahovic è uno scontro importante. Come al contrario il nostro attaccante contro Bonucci e così via”.

“Io penso che nel calcio è tutto un po’ esagerato, questi alti, bassi… E’ chiaro che nelle ultime due partite non abbiamo fatto bene. La squadra ha giocato meno bene e dobbiamo accettarlo. Analizzandolo meglio e non partita dopo partita è meglio fare un bilancio dopo sei mesi. Noi dobbiamo fare una grande partita ma più per noi, non per l’entusiasmo”.

Sul gioco delle coppie in attacco: “Brekalo o Pjaca da una parte, Pobega o Demba dall’altro? Sì”. Sull’ambiente: “Ci sono tante anomalie. C’è un grande tifo, ma lo stadio vuoto. Tanta attenzione sulla stampa, percepisci la grandezza della storia, d’altra parte quando fai le partite c’è poca gente. Questa fretta che il Toro diventi di nuovo grande è giusta, ma puoi andare un po’ su, un po’ giù. Sento che potrebbe esplodere tutto in senso positivo o anche che diventi tutto critica e tutto negativo. L’obiettivo della società è che andiamo su alla grande, ma non è che se facciamo due passetti è tutto finito. Adesso vedo una grande anomalia un po’ in tutto”.

Su Djidji: “L’ho visto meglio. L’altro giorno abbiamo forzato perché vogliamo recuperarlo. Abbiamo provato sia lui che Zima, poi decidiamo domani”.