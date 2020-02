Convocati Napoli-Torino: c'è Berenguer, assente Millico - Toro.it

I convocati per Napoli-Torino, anticipo della 26^ giornata di Serie A 2019/2020: ecco le liste di Gattuso e Longo per la sfida del San Paolo

Ore 20.45 di sabato 29 febbraio: ora e data di Napoli-Torino, anticipo della 26^ giornata della Serie A 2019/2020. Il tentato ritorno alla normalità dopo l’emergenza-lampo da Coronavirus avrà il San Paolo come immagine: le porte saranno infatti regolarmente aperte ai tifosi. Longo, che comunque non parlerà in conferenza stampa per rispetto all’Ordinanza in vigore nella regione Piemonte, dovrà valutare con lo staff medico se inserire nell’elenco dei convocati Alex Berenguer, fermato in settimana da una lombalgia. Gattuso, invece, è alle prese con l’incognita Mertens. Di seguito l’elenco dei calciatori che parteciperanno alla sfida del San Paolo.

Convocati Napoli-Torino: le scelte di Gattuso

In attesa di comunicazioni.

Convocati Napoli-Torino: le scelte di Longo

Sono 22 i convocati di Moreno Longo per la partita contro il Napoli. C’è anche Alejandro Berenguer, che ha smaltito la lombalgia. Assente invece Vincenzo Millico, che non ha ancora smaltito l’infortunio che lo sta tenendo ai box da alcune settimane.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo

Centrocampisti: Adopo, Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Rincon

Attaccanti: Belotti, Edera, Verdi, Zaza.