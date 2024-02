Sassuolo-Torino, ecco i convocati di Juric e Dionisi per la sfida che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Sabato, alle ore 20:45, c’è Sassuolo-Torino. La sfida, valevole per la 24^ giornata, si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I granata incontrano i neroverdi, in piena crisi. Partita fondamentale per le ambizioni europee del Toro. Di seguito la lista dei convocati.

I convocati di Dionisi

In attesa di comunicazione

I convocati di Juric

Sono 21 i convocati di Ivan Juric per le partita contro il Sassuolo. Non ci sono Linetty e Pellegri, fermati dall’influenza, torna invece Gemello. Presenti anche i Primavera Savva e Njie.

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bellanova, Djidji, Lazaro, Lovato, Masina, Rodriguez, Sazonov, Vojvoda

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Tameze, Ricci, Savva

Attaccanti: Njie, Okereke, Sanabria, Vlasic, Zapata