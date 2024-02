La probabile formazione del Sassuolo di Dionisi, che questa sera affronterà il Torino di Ivan Juric al Mapei Stadium

Sassuolo di Dionisi che si prepara a giocare contro il Torino di Ivan Juric. Dopo la sconfitta di Bologna, ci saranno dei cambi nell’11 neroverde. L’assenza più pesante è quella del numero 10 Domenico Berardi. Non sono disponibili nemmeno Obiang, Toljan, Volpato e Defrel. In attacco ci saranno però Pinamonti e Laurienté, con Castillejo che si candida a partire titolare. Di seguito, nel dettaglio, le probabili scelte.

Sassuolo: dubbi in difesa

In porta confermato Consigli, preferito a Cragno. Il modulo è il consueto 4-2-3-1. Sui due terzini, non ci sono dubbi: a destra ci sarà Pedersen e a sinistra il nuovo arrivato Doig. Diverso invece il discorso sui difensori centrali. Ferrari, il capitano, dovrebbe partire titolare. Al suo fianco si giocano un posto Erlic, Viti, Kumbulla e Ruan. Viti arriva da una prestazione negativa e Kumbulla non ha i 90 minuti nelle gambe, Erlic è quindi il favorito. I due centrocampisti sono Boloca ed Henrique, con Lipani in panchina. Thorstvedt dovrebbe giocare sulla trequarti.

In attacco chance per Castillejo

In attacco, l’unico dubbio riguarda il trequartista alle spalle di Pinamonti. Il numero 9 vince ancora una volta il ballottaggio con Mulattieri. Sulla sinistra c’è Laurienté, mentre sulla destra occasione per Castillejo. Non solo Berardi, anche Volpato è out. Lo spagnolo è il favorito. Sulla trequarti dovrebbe esserci Thorstvedt, in vantaggio su Bajrami. In caso contrario, il 42 norvegese potrebbe scalare in mezzo al campo.

La probabile formazione del Sassuolo

Ecco il possibile undici di Dionisi per la sfida al Torino:

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp. Cragno, Pegolo, Missori, Ruan, Viti, Kumbulla, Racic, Lipani, Bajrami, Ceide, Mulattieri. All. Dionisi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Obiang, Toljan, Volpato, Berardi, Defrel