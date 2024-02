La probabile formazione del Torino di Juric, che domani sera affronterà il Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium

La formazione del Torino, in vista della trasferta a Reggio Emilia, non sarà la stessa dello 0-0 di domenica scorsa. Potrebbe anche esserlo, ma Juric ragiona su questo. Linetty ha avuto una forte influenza per tutta la settimana, mentre Rodriguez non è al top come Pellegri. Djidji si candida. Anche Sazonov rischia di finire in panchina. In attacco, a parte Pellegri in dubbio, ci sono tutti quanti. Di seguito, nel dettaglio, le probabili scelte.

Torino: ballottaggio Sazonov-Lovato

Il modulo è il consueto 3-4-1-2 che diventa 3-5-2 in difesa. In porta c’è Vanja Milinkovic-Savic. In difesa, al centro, non ci sono Schuurs e Buongiorno. Ballottaggio serrato tra Sazonov e Lovato, con il secondo in vantaggio. Sulla destra, Djidji è favorito su Tameze, vista la sua velocità. A sinistra infine, Masina scalpita ma se Rodriguez recupera, gioca lo svizzero. Il capitano ci proverà fino all’ultimo. La difesa, causa defezioni, potrebbe essere inedita.

In mezzo Ricci e Ilic

In mezzo al campo torna la coppia formata da Ricci e Ilic. Sulle fasce anche ci sono pochi dubbi: i titolari sono Bellanova e Lazaro. Vlasic agirà dietro le punte, in cerca di continuità. Sanabria e Zapata in attacco, pronti a prendersi il Toro sulle spalle. Okereke potrebbe esordire a gara in corso. In questa zona di campo ci sono certezze.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Sassuolo:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Tameze, Masina, Sazonov, Linetty, Gineitis, Vojvoda, Okereke, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno