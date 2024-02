Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sasuolo-Torino, gara valida per la 24ª giornata di Serie A

È la vigilia di Sassuolo-Torino. Come di consueto i due allenatori hanno presentato la partita in conferenza stampa. Dopo Juric, ha parlato anche Dionisi, tecnico dei neroverdi.

Le parole di Dionisi

L’allenatore dei neroverdi ha innanzitutto presentato la sfida, parlando del Torino: “Il Toro è forte e per noi è fastidioso perché cercano il contatto fisico e la marcatura a uomo, e noi non siamo abituati a questo. Dobbiamo essere più determinati di altre volte, perché all’andata il primo tempo del Toro l’abbiamo subito, e se subisci una squadra che gioca a uomo non è certamente positivo”.

Dionisi ha poi anche parlato della difficile situazione che la sua squadra sta vivendo, affermando: “Veniamo giudicati dai risultati, poi le prestazioni sono l’antipasto per i risultati. Ora siamo al primo e al secondo, poi ci sarà il dessert, la parte finale del campionato. Ora arrivano le partite vere e contiamo di recuperare giocatori. I ragazzi si sono allenati bene. Quello che vogliono fare me lo dimostrano durante l’allenamento, poi in alcune prestazioni il risultato non ci ha pagato, ma se perseveriamo raccoglieremo”.

“Berardi sta recuperando, Volpato non ci sarà”

Infine, il tecnico ha fatto un punto sulla formazione e sugli indisponibili: “Volpato non ci sarà, speriamo di averlo per la partita di settimana prossima ma domani è indisponibile. Berardi sta recuperando dall’operazione al menisco, non so dire i tempi di recupero. Lo aspettiamo a braccia aperte perché viene per fare allenamento a parte. Spero che rientri il prima possibile. Nemmeno Toljan ci sarà. Castillejo inizialmente si è allenato a parte, poi è rientrato con la squadra e quindi ci sarà”.