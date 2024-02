Contro il Sassuolo, Juric può testare a sorpresa il nuovo arrivato Lovato da titolare, dopo l’ingresso nel finale dell’ultimo turno

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi. Tra questi, il mister ha dato qualche indizio sulla formazione, oltre che sui possibili indisponibili. Se Rodriguez ha lavorato a parte per tutta la settimana, e può quindi andare verso il forfait, c’è Lovato che invece si candida per una maglia da titolare, anche se non per sostituire il capitano. L’allenatore, infatti, ha affermato: “Lovato può essere una soluzione per domani, a Salerno ha giocato spesso, a volte bene a volte male, ma è un ragazzo che può crescere e può essere un’opzione per domani”. Dopo il buon ingresso nei minuti finali della sfida contro la sua ex squadra, in cui ha respinto le ultime offensive dei ragazzi di Pippo Inzaghi, il centrale ha convinto l’allenatore, che può dunque riproporlo.

Una difesa da costruire

Il numero 6 potrà quindi prendere il posto di Sazonov, che rispetto alla partita di Cagliari in cui era risultato decisivo per mantenere il risultato e portare a casa i tre punti, ha fatto un passo indietro nell’ultimo turno. Da capire, però, chi saranno i suoi compagni di reparto. I dubbi riguardano sia il centrale di destra che quello mancino. Come detto dallo stesso allenatore, infatti, sono da valutare le condizioni di Rodriguez, il quale si è sempre allenato a parte in questa settimana. Se non dovesse farcela, al suo posto potrebbe partire l’altro nuovo arrivato Masina, protagonista di un buon esordio contro i campani. Dall’altro lato, invece, partono alla pari Djidji e Tameze, e Juric deciderà in base a chi avrà le caratteristiche migliori per poter affrontare Laurienté. Nessuna certezza in questo momento, ma la sensazione è che la difesa potrà cambiare molto in vista della sfida di sabato.