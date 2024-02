Per la sfida contro il Sassuolo, Juric potrebbe non contare su Linetty: il polacco, così come Pellegri, ha avuto una forte influenza

È la vigilia di Sassuolo-Torino, una partita che assume un valore molto importante anche in considerazione dei due punti lasciati per strada nella partita contro la Salernitana. I granata faranno visita a un Sassuolo tutt’altro che in salute, reduce da un brutto periodo recente e che deve fare i conti con l’assenza di Berardi, leader tecnico della squadra. Ci saranno assenze non solo tra i neroverdi, però. Nella conferenza stampa pre-partita, infatti, mister Ivan Juric ha fatto il conto dei giocatori che potrebbero essere indisponibili per la sfida del Mapei Stadium. Al di là dei lungodegenti Schuurs e Buongiorno, potrebbero non esserci nemmeno Rodriguez, Linetty e Pellegri. Come detto dall’allenatore: “Linetty e Pellegri hanno avuto un po’ di influenza, soprattutto Linetty che ha avuto 39.5 di febbre per diversi giorni”.

Torna la coppia Ilic-Ricci

Anche sperando in un recupero last minute per la sfida di sabato, difficilmente Linetty potrà essere proposto dal primo minuto contro il Sassuolo. Con il rientro a pieno regime di Ilic, ci sarà dunque il serbo a sostituirlo e non è necessario che il polacco scenda in campo in maniera forzata. L’ex Verona ritrova così al proprio fianco Ricci, la cui ultima partita insieme risale al pareggio di Genova di tre turni fa. Parte ovviamente più indietro Gineitis, che è la quarta scelta in mediana, mentre Tameze potrebbe essere un papabile sostituto a gara in corso nel caso in cui non dovesse partire titolare come difensore di destra. Nel caso in cui non dovesse farcela, per Linetty questa sarebbe la quarta partita saltata in campionato. Per quanto riguarda le altre tre, i motivi erano da attribuire a una squalifica e a due problemi fisici.