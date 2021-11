I convocato di Spezia-Torino in vista della sfida delle 15 tra granata e bianconeri: Juric senza lo squalificato Pobega

Non c’è Pobega, squalificato, non ci saranno nemmeno gli infortunati Brekalo, Mandragora e Ansaldi. Juric ha però recuperato, come già annunciato dallo stesso allenatore, Marko Pjaca. Ecco l’elenco dei convocati

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Praet, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming, Zaza