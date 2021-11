Lo scorso anno, proprio al Picco, Nzola aveva trascinato lo Spezia a una larga vittoria contro il Torino: due delle quattro reti della formazione ligure erano state messe a segno proprio dall’attaccante francese. Questo pomeriggio sarà ancora una volta Nzola a guidare l’attacco della squadra allenata da Thiago Motta: è lui il giocatore a cui la difesa del Torino dovrà prestare maggiore attenzione, anche se questa stagione l’ha iniziato mostrando qualche difficoltà in più rispetto a un anno fa.

Probabile formazione Spezia: Motta sceglie il 4-2-3-1

Thiago Motta per la partita contro il Torino deve rinunciare ad alcuni giocatori importanti per il suo Spezia tra cui Agudelo e Bourabia ma può contare su Salcedo, giocatore che Juric conosce bene avendolo allenato al Verona e che stima particolarmente. L’allenatore italo-brasiliano non rinuncia al suo consueto 4-2-3-1 con Provedel tra i pali, Ferrer, Erlic, Nikolaj e Bastoni a comporre la linea difensiva a quattro. I due mediani sono Kovalenko e Maggiore mentre alle spalle della punta centrale Nzola ci sono il terzetto formato da Strelec, Salcedo e l’ex granata Gyasi. In realtà qualche chance di giocare dall’inizio ce l’ha anche Verde, anche se più probabilmente entrerà in campo a partita in corso.

Probabile formazione Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolau, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo, Gyasi; Nzola. A disp. Zoet, Zovko, Kiwior, Amian, Sala, Maand, Podgoreanu, Colley, Antiste, Verde. All. Motta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Agudelo, Reca, Hristov, Sher, Bourabia, Nguimba