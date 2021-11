Contro lo Spezia occasione per Verdi dal 1′ sulla trequarti, in difesa ballottaggio tra Buongiorno e Rodriguez

Alle spalle una vittoria convincente contro la Sampdoria, davanti uno Spezia a caccia di punti e che un anno fa beffò proprio i granata, conquistando la salvezza grazie a quel successo. Sei mesi dopo è tutta una storia diversa e il Torino di Juric si presenta con un altro animo. Rispetto alla sfida con i blucerchiati, il tecnico non potrà contare sullo squalificato Pobega (convocato tra l’altro da Mancini) e probabilmente nemmeno su Praet, almeno non dal primo minuto. E così in mezzo al campo si aprono le porte per Kone, che al Maradona aveva già sostituito Mandragora e che stavolta dovrebbe sostituire Pobega, sempre al fianco di Lukic come a Napoli. Ed è una delle possibili novità: l’altra sarà invece sulla trequarti.

Verdi contro lo Spezia insieme a Linetty

La possibilità di non vedere Praet dall’inizio come accaduto sabato scorso al Grande Torino dà una chance a Simone Verdi. Contro la Samp, in campo negli ultimi minuti, era anche andato in gol (rete poi annullata) e per lui Juric ha speso parole di elogio per il modo in cui affronta la settimana di lavoro. Verdi e Linetty alle spalle di Belotti, favorito su Sanabria: questo l’attacco al quale l’allenatore croato sta pensando.

Ballottaggio in difesa

Per il resto si rinnoverà il ballottaggio in difesa tra Buongiorno e Rodriguez mentre sulle fasce ci sarà ancora una volta spazio per Singo a destra e Aina a sinistra. Ancora out Ansaldi mentre Vojvoda è pronto a subentrare a partita in corso.

La probabile del Torino contro lo Spezia

Ecco il probabile undici titolare:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Kone, Lukic, Aina; Verdi, Linetty; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Rincon, Pjaca, Praet, Warming, Sanabria. All. Juric

Squalificato: Pobega

Indisponibili: Mandragora, Ansaldi, Brekalo, Edera