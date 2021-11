Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per le prossime partite dell’Italia: ci sono anche Pobega e Belotti

Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per le partite dell’Italia contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord: tra questi c’è anche Tommaso Pobega, che sono l’esordio in Nazionale maggiore. Le ottime prestazione del centrocampista del Torino non sono passati inosservate agli occhi del ct azzurro che tornato anche a convocare Andrea Belotti, ora che si è ristabilito dall’infortunio.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).