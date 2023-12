I convocati di Torino-Atalanta, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A che si gioca lunedì 4 dicembre alle ore 20:45

Ancora una volta, tocca al Torino chiudere la giornata di Serie A. Lunedì sera i granata ospitano l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in questo momento 8ª in campionato e dietro rispetto alle dirette concorrenti per un posto nell’Europa che conta. Sarà una partita piena di top player, ma che allo stesso tempo dovrà fare a meno di molti giocatori che, da un lato e dall’altro, saranno assenti per diversi problemi.

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi;

DIfensori: Holm, Djimsiti, Bakker, Zortea, Ruggeri, Kolasinac, Hateboer, Scalvini, Bonfanti, Zappacosta;

Centrocampisti: Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Adopo, Mendicino, Miranchuk;

Attaccanti: Muriel, Lookman, De Ketelaere, Cissé.

I convocati del Torino

In attesa di comunicazione