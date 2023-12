La probabile formazione dell’Atalanta in vista del match contro il Torino, valido per la 14ª giornata di campionato

Finalmente si torna in campo. Una settimana dopo la debacle di Bologna, il Torino torna a giocare, e lo fa contro un’Atalanta ferita dopo la sconfitta di Napoli di sabato scorso ma allo stesso tempo rinata grazie alla qualificazione al prossimo turno di Europa League. Alla vigilia della sfida, però, Gasperini ha dovuto fare i conti con l’assenza di Scamacca, bomber della squadra, che si è fermato per un infortunio. Per questo motivo, cambia la probabile formazione con cui i nerazzurri affronteranno i ragazzi di Juric.

Atalanta: cambia l’attacco

Ovviamente Gasperini non abbandona il 3-4-2-1, che gli ha permesso di togliersi parecchie soddisfazioni negli ultimi anni. In porta è favorito Musso su Carnesecchi, dopo l’errore dell’ex Cremonese che è costata la sconfitta contro il Napoli. In difesa vanno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Gli esterni saranno Hateboer e Ruggeri, non essendo Zappacosta al meglio. Mediana classica, formata da De Roon – che era squalificato nella scorsa giornata – ed Ederson. Koopmeiners è uno dei trequartisti, insieme a Lookman, mentre Muriel è l’indiziato numero uno per prendere il posto di Scamacca.

La probabile formazione dell’Atalanta

Ecco il possibile undici di Gasperini per la sfida contro il Torino:

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Muriel. A disposizione: Carnesecchi, Holm, Zortea, Bakker, Zappacosta, Bonfanti, Adopo, Miranchuk, Pasalic. All. Gasperini.

Squalificati: –

Indisponibili: Scamacca, De Ketelaere, Palomino, Touré, Toloi.