Torino-Bologna, i convocati: per i rossoblù fuori Medel - Toro.it

I convocati di Walter Mazzarri e Sinisa Mihajlovic in vista della sfida in programma domenica alle 15 al Grande Torino, ultima del girone di andata

A meno di tre giorni dalla sfida di Coppa Italia contro il Genoa, il Torino tornerà in campo al Grande Torino. Arriva il Bologna di Mihajlovic e i granata restano in emergenza così come accaduto nelle ultime due uscite. Mazzarri non ha ancora a disposizione Baselli, Lyanco e Ansaldi, anche se nel corso della settimana ha potuto recuperare sia Falque che Edera, che negli ultimi due allenamenti sono tornati col gruppo. A seguire i convocati di Torino-Bologna.

Torino-Bologna, i convocati di Mihajlovic

Ecco i giocatori del Bologna partiti alla volta di Torino. Non c’è Medel, spazio invece tra i convocati all’ultimo arrivato, Dominguez.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dominguez, Dzemaili, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.

Torino-Bologna, i convocati di Mazzarri

In attesa di comunicazione ufficiale