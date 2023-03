Ecco chi sono i calciatori convocati per Torino-Bologna dai due rispettivi allenatori, Ivan Juric e Thiago Motta

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric che, dopo la sconfitta nel derby, proverà a risollevare la testa contro il Bologna Thiago Motta. Con quattro punti in più, i rossoblu vogliono continuità. Due vittorie contro Sampdoria e Inter li stanno facendo ben sperare, così come lo stato di forma della squadra. Diverso è invece per il Toro che, oltre a faticare sul rettangolo verde, deve fare i conti con l’infermeria ancora piena. Restano infatti out Lazaro, Pellegri, Vlasic, Zima e Veira a cui si aggiunge il neorecuperato Ricci per squalifica. Di seguito, le scelte dei due tecnici.

Torino-Bologna: i convocati di Thiago Motta

Ecco i giocatori chiamati da Thiago Motta:

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee.

Torino-Bologna: i convocati di Juric

In attesa di comunicazione.