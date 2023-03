Probabile formazione Bologna / Solo un possibile cambio rispetto al solito per Thiago Motta. Torna Arnautovic

Manca sempre meno alla scontro diretto tra Torino e Bologna, che chiuderà la venticinquesima giornata di Serie A. I rossoblu, reduci da due vittorie contro sampdoria e inter, sono pronti a cercare il tris per dare continuità e restare agganciati al sogno Europa. Periodo meno proficuo invece per i granata che, tra assenze e risultati, stanno faticando. La sconfitta nel derby va infatti riscattata al più presto a partire proprio da questa sfida. Juric, a differenza di Thiago Motta, dovrà fare i conti con diverse assenze. Il tecnico ex Genova vanta invece l’organico quasi al completo, con Dominguez come possibile unico assente e Arnautovic recuperato.

Bologna, torna Arnautovic al posto di Barrow

Tra le certezze del club c’è il modulo. Confermato infatti il 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali. Nessuna variazione neanche in difesa con Cambiaso e Posch sugli esterni e Sosa e Lucumì al centro. Potrebbe arrivare invece il primo cambio forzato per Thiago Motta che, con Dominguez out, potrebbe schierare Moro al fianco di Schouten. Sulla trequarti confermati invece l’ex Toro Soriano, Ferguson e Orsolini a sostegno del recuperato Arnautovic.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Sosa, Lucumì, Posch; Moro, Schouten; Soriano, Ferguson, Orsolini; Arnautovic. A disp. Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Soumaoro, Kyriakopoulos, Lykogiannis, Medel, Bonifazi, Pyyhtia, Aebischer, Sansone, Zirkzee, Barrow. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dominguez