Le possibili scelte di Juric contro il Bologna: Ilic-Linetty a centrocampo, Aina insidia Singo sulla fascia destra

Una sfida che potrà dire molto del campionato che il Toro farà da qui alla fine. Perché col Bologna i granata potrebbero rientrare nella corsa per l’Europa o al contrario essere risucchiati in quel gruppetto che non avrebbe più obiettivi da raggiungere. Rispetto al derby Juric recupera solo Aina, che rientra dalla squalifica ma per squalifica perde Ricci: il resto degli infortunati sono ancora ai box. Poche novità rispetto alla squadra che ha perso la sfida di martedì scorso all’Allianz e qualche ballottaggio che si rinnova. Per esempio in difesa, dove Gravillon cerca di insidiare Djidji e dove ci sarà spazio solo per uno tra Buongiorno e Rodriguez. Al centro come sempre Schuurs.

Il centrocampo con Ilic

In mezzo al campo conferma per Ilic-Linetty, la coppia che già Juric ha schierato titolare contro la Juventus. Sulla fascia c’è un Aina in più: potrebbe toccare a lui rientrare a destra – dove l’allenatore dice di vederlo meglio – ed è quindi tutto con Singo il ballottaggio. Dalla parte opposta chance per Vojvoda.

Sulla trequarti conferma per Miranchuk e Karamoh: Vlasic non recupererà nemmeno per la sfida al Bologna e l’ex Parma, in un momento certamente positivo, è di nuovo il candidato numero uno per sostituirlo. Davanti conferma pure per Sanabria: due gol di fila tra Cremonese e Juventus, il paraguaiano cerca la terza rete consecutiva.

Il probabile undici di Juric

Ecco la probabile formazione del Torino contro il Bologna:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Aina, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp: Gemello, Fiorenza, Djidji, Bayeye, Rodriguez, Singo, Adopo, Gineitis, Seck, Radonjic. All. Juric.

Squalificato: Ricci

Indisponibili: Zima, Lazaro, Vieira, Vlasic, Pellegri