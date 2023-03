Ivan Juric presenta Torino-Bologna, la sfida in programma domani alle 20.45 al Grande Torino: ecco le parole del tecnico

“La squadra sta bene, saranno gli stessi dell’altra volta a parte Ricci che è squalificato. Ci aspetta una partita difficile, con Thiago Motta hanno alzato il livello”, così Juric a 24 ore dalla sfida al Bologna. Sulla corsa al settimo posto: “Noi vogliamo fare il meglio possibile, il livello è alto come gioco ma ci mancano i risultati, sono soddisfatto del gioco ma nei particolari siamo scadenti e questo non ci permette di fare punti. Da domani vogliamo ripetere le prestazioni dell’ultimo periodo, aumentando la qualità, concediamo poco per quello che poi effettivamente subiamo”.

Sulla difesa

“La cosa strana è che subiamo veramente molto poco ma prendiamo tanti gol, con la Juve su angoli e punizione, con la Cremonese due tiri due gol. La difesa sta facendo bene ma tutto quello che scappa diventa gol. Gravillon? Sono soddisfatto finora, domani decideremo tra lui e Djidji ma mi dà buone sensazioni in allenamento, vediamo più avanti ma ho sensazioni buone”. Sugli avversari: “Il Bologna da qualche anno sta cercando di fare il salto, non sono mai riusciti a farlo ma tra Arnautovic, Orsolini, Dominguez, Barrow, hanno giocatori di qualità alta. Credo la differenza la facciano i giocatori che hanno inserito in difesa”.

Sulla mancanza di risultati e su Arnautovic

“Anche a Verona mi è capitato di avere una squadra che giocava ma che non faceva risultati. Siamo come gioco cresciuti molto poi è brutto che non arrivino i risultati. Bisogna essere testardi, mettere qualcosa in più, siamo a livello alto di squadra vera, concediamo poco e perdiamo e questo brucia. Bisogna insistere su questa strada del gioco, poi recuperando i giocatori ovviamente andrà meglio”. Su Arnautovic: “Un top player, riesce sia a tenere la palla che ad attaccare la profondità, ha qualità tecniche e fisiche”.

Sui gol presi

Ancora sul momento no: “Con la Cremonese abbiamo subito due tiri da lontano, contro la Juve è successo di tutto, c’era anche la bravura degli avversari, la qualità dei saltatori ma pure le nostre disattenzioni. Accetto alcuni gol, come il secondo gol della Juve, il terzo o il quarto no, ci sono state disattenzioni”.

Sul rigorista

“Una volta ne ho messo uno di rigorista, poi ha sbagliato, insomma tira chi si sente, l’importante è che non litighino prima di tirare. Su quello non decido”.

Sugli infortuni

“Vlasic prosegue ma non ci sarà, Pellegri comincia ad allenarsi vediamo più avanti, Vieira ha questo problema su una vecchia cicatrice, non è fortunato con me. Lazaro continua sul suo recupero”.

Su Radonjic

“Radonjic? Abbiamo spesso qualche problema con i ragazzi, o sono giovani, o devono rialzarsi, è capitato in passato e anche con Rado è così. Ci sono alti e bassi, l’altro giorno è stato un basso clamoroso, davanti ha 3 mesi e spero che gli serva perché quando un derby lo perdi per una disattenzione ok l’allenatore ma nemmeno la squadra accetta certe situazioni. Il calcio non è solo dribblare ma ci sono mille altre situazioni, a noi è mancato l’altra sera ed è un grande peccato, un attimo prima abbiamo preso una traversa e stavamo facendo bene. Però si azzera e si riparte, sperando che capisca l’importanza della situazioni”

Su Milinkovic-Savic

Così invece sul portiere del Torino, Milinkovic-Savic: “Penso che si parta da una base in cui lui ha fatto errori, errori per colpa dei quali abbiamo perso delle partite. Il ragazzo sta crescendo, sta facendo un buon campionato. Ha margini di miglioramento, per esempio contro la Juve sul 2-1 poteva prendere quel pallone, per esempio, metterla a terra e prendere tempo. Sta crescendo ma c’è da migliorare”.

Sulle seconde squadre

Giovedì c’era anche Juric all’Allianz ad assistere alla sfida tra la Juventus Next Gen e il Vicenza, la finale di andata di Coppa Italia di Serie C: “Seconde squadre? Servono investimenti, in Spagna sono toste, sarebbe perfetto per il Toro avere una squadra in C dove per esempio un Gineitis potrebbe affrontare squadre vere e non giocare con la Primavera. Meglio quello che la Primavera, la differenza è enorme. In C vedi giocatori, anche qualcuno da prendere… vedi Iling che va lì e mica scherza, gioca”.