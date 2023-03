Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, che ha presentato la sfida di lunedì sera tra i suoi ragazzi e il Torino

Lunedì 6 marzo sera Torino e Bologna chiuderanno la 24^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Thiago Motta ha presentato la sfida ai granata con le parole che seguono.

Le parole del tecnico rossoblù

Sull’abbondanza della rosa: “Vivo la situazione esattamente come prima, chiedo massimo impegno in allenamento per preparare al meglio la partita e affrontare in questo caso una buona squadra come il Torino”. Sulle prestazioni: “Ormai tutti ci conoscono. Ad ogni modo è sempre importante il modo in cui affrontiamo la partita, e tutto il resto sarà una conseguenza di come ci prepariamo. Quando giocavo dovevamo sempre rispettare alcune caratteristiche per giocare bene di squadra, ma la decisione la prende sempre il giocatore. Anche adesso, i ragazzi hanno dei doveri, ma quando sono in campo sono loro a decidere cosa fare”.

Sui rientranti e sul Torino

Su Arnautovic e Zirkzee: “Stanno bene, saranno in gruppo per la sfida contro il Torino, mentre Dominguez non ci sarà“. Sul Torino: “Sappiamo che il Torino è una squadra fisica che gioca bene a calcio. Sono difficili da affrontare e come sempre penserò a cosa può incidere per fare le mie scelte, in questo caso sicuramente la fisicità è un fattore importante. Giocano bene sia in fase offensiva che difensiva, su entrambe le fasce. Non fanno giocare le squadre avversarie e sono molto propositivi. Noi dobbiamo stare molto attenti quando non abbiamo la palla, stare compatti e lasciargli meno spazi possibili. Ho un grande rispetto per il Torino, e li affronteremo consapevoli delle loro qualità ma anche delle nostre”.