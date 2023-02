L’ex del match, Bremer, dopo la vittoria della Juventus nel Derby: “Stiamo dimostrando sul campo che possiamo arrivare in Champions”

A margine della vittoria contro il Torino nel Derby della Mole è Gleison Bremer a commentare la prestazione dei bianconeri: “Abbiamo fatto un buona partita, iniziato un po’male ma abbiamo ribaltato la partita e questo che conta. Soprattutto in un derby. Secondo me, soprattutto sul secondo gol potevo fare meglio ma l’importante è che abbiamo vinto. Pogba? Sapevamo che chi entra ha qualità e loro erano stanchi e la qualità è uscita fuori. Stiamo dimostrando sul campo che possiamo arrivare lì (ndr. in Champions) ma dobbiamo pensare partita per partita. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita”.