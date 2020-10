Convocati Torino-Cagliari: assenti Zaza e Izzo - Toro.it

I convocati di Giampaolo e Di Francesco per Torino-Cagliari, 4^ giornata della Serie A 2020/2021. Le scelte dei due allenatori

Torino e Cagliari si affronteranno alle 15 di domenica 18 ottobre, al centro del programma della 4^ giornata di Serie A 2020/2021. A poche ore dalla sfida, Giampaolo e Di Francesco hanno diramato l’elenco dei calciatori convocati. In palio ci sono punti pesanti, perché entrambe le squadre sono partite con fatica, in campionato. I granata non giocano da tre settimane: c’è curiosità per vedere se e come la squadra ha assimilato i dettami del tecnico.

Convocati Torino-Cagliari: le scelte di Giampaolo

Sono 24 i convocati di Giampaolo. Tra di essi non compaiono Simone Zaza e Armando Izzo, mentre è presente il nuovo arrivato Gojak. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, ROSATI, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODA

CENTROCAMPISTI: GOJAK, LINETTY, LUKIC, MEITE, RINCON, SEGRE

ATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, EDERA, MILLICO, VERDI

Convocati Torino-Cagliari: le scelte di Di Francesco

Ecco i convocati di Di Francesco. Out Ceppitelli, infortunato.