Cagliari, la probabile formazione: Simeone favorito su Pavoletti - Toro.it

La probabile formazione del Cagliari contro il Torino: Di Francesco cambia modulo. Joao Pedro più centrale, Ounas può avere una chance

Continuità, prendendo di positivo quanto si è osservato nelle prime uscite e cercando miglioramenti. E’ questa, la ricetta di Eusebio Di Francesco per affrontare la trasferta di Torino. Il suo Cagliari cambierà leggermente modulo – 4-2-3-1 e non 4-3-3 -, ma gli interpreti saranno gli stessi della fallimentare trasferta di Bergamo, con poche eccezioni. In settimana sono cresciute le quotazioni di Pavoletti, ma il favorito a partire dall’inizio è ancora Giovanni Simeone, che gode di una migliore condizione fisica. Sarà lui, a meno di sorprese la prima punta.

Joao Pedro dietro a Simeone: la probabile formazione

L’argentino sarà assistito da Joao Pedro, che fu obiettivo del Toro sul mercato e ora è tra i più in forma del Cagliari. Lo ha garantito Di Francesco, che ha anche ammesso di aver cambiato leggermente l’atteggiamento tattico per favorire il suo capitano.

Ai fianchi del 10 agirà certamente Nandez – più avanzato rispetto al consueto – e uno tra Ounas e Sottil. L’ex Napoli potrebbe vincere il ballottaggio e prendersi l’esordio. In mediana, invece, di duelli non ce ne sono: Rog e Marin sono certi di una maglia. Al pari di Zappa, Walukiewicz e Lykogiannis, che assieme a Godin formeranno la linea a quattro davanti a Cragno.

Probabile formazione Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Ounas, J. Pedro, Nandez; Simeone. A disposizione. Aresti, Vicario, Pisacane, Klavan, Carboni, Caligara, Faragò, Oliva, Sottil, Tramoni, Pavoletti. Allenatore. Di Francesco