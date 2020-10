Di Francesco: "Ho visto un Cagliari volitivo. Joao Pedro? Sta molto bene" - Toro.it

Le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Torino-Cagliari: il tecnico rossoblu presenta la trasferta piemontese

Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa Torino-Cagliari, la prossima sfida che attende i suoi rossoblu: “Ho visto una squadra volitiva: abbiamo voglia di andare a recuperare un po’ di terreno lasciato per strada in questo periodo. Dovremo prendere quello che abbiamo vissuto in senso positivo e facendo tesoro degli errori delle partite precedenti”. C’è un ballottaggio, in attacco, tra Simeone e Pavoletti: “”Sicuramente Giovanni è avvantaggiato dal punto di vista fisico, ma sono molto contento di quello che fa Leonardo, tanto che il ballottaggio esiste. Chi è rientrato dal Sudamerica è tornato molto voglioso di far bene domani a Torino. Mi dispiace ovviamente non aver potuto lavorare con tutti: nella mia metodologia avere più allenamenti è un vantaggio, ma questo non è un alibi. Voglio che facciamo meglio di quello che abbiamo fatto finora, al di là di chi abbiamo incontrato”.

Di Francesco prima del Torino

“L’undici titolare non dovrebbe discostarsi molto dalla formazione di Bergamo, dove ci sono stati elementi certamente positivi: dobbiamo ripartire da questo, anche se ci potrebbe essere qualche cambio. La continuità è fondamentale ora. Per quanto riguarda il mercato: questa ormai è la squadra e questo il modo di allenarsi, serve per tutti. I giovani vanno migliorando, al di là dei loro comprensibili alti e bassi: dovrò esser bravo a capire come sfruttarli al meglio”.

Conclude Di Francesco, commentando la situazione di Joao Pedro, accostato proprio al Torino nello scorso mercato: “”Sta molto bene, è cresciuto sia di condizione che a livello tattico: è uno di quelli che ho visto molto bene in settimana, ho cambiato sistema di gioco per agevolare anche lui. A me non pesa, anzi: l’ho fatto anche in passato, perché è giusto agevolare i ragazzi, così come il nostro capitano”.