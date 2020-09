Giampaolo: "Di mercato non parlo né cambio il mio modo di giocare" - Toro.it

La conferenza stampa del tecnico granata Marco Giampaolo dopo la sconfitta dei granata per 2-4 per mano dell’Atalanta.

Finisce 2-4 contro l’Atalanta per il Torino che dopo 2 sfide resta ancora a secco di punti e a commentare la prestazione è il tecnico Giampaolo: “L’Atalanta in questo momento di costruzione per noi è il peggior avversario che possiamo incontrare. Giocano insieme da 5 anni e hanno una consapevolezza e un’autostima enormi. Noi dobbiamo ancora andare a cercarcele: in questo momento era quasi proibitivo abbiamo cercato di fare la partita ma serviva anche un pizzico di fortuna. Ci darà spunti per migliorarci ma non è questa la partita che può dire chi è il Toro“.

Giampaolo sul mercato

“Del mercato non parlo perchè sono cose che discuto con il club e non voglio accampare alibi per una sconfitta. Per ora i giocatori hanno speso tutto quello che avevano, il mercato è un discorso a parte. Dobbiamo continuare nel lavoro ma non è l’Atalanta che fa testo per noi oggi. Noi dobbiamo lavorare tanto: erano abituati a difendere a 3 e seguire l’uomo e adesso sono cambiati i parametri. Sono cose che vanno messe a posto giorno dopo giorno. Però le qualità dell’Atalanta le conosciamo e quando è in condizione è difficile per tutti”.

Sembra un Toro più simile allo scorso anno pur con i dettami tattici dati da Giampaolo: “Il modo di giocare non lo cambiamo: sono venuto al Toro per proporre il mio calcio e i giocatori mi danno disponibilità. Tutto il resto fa parte del confronto con il club che non deve essere pubblico”.

“Gli esterni? E’ un aspetto che conosco bene: quando non ampiezza devi colmare in modo diverso. Dipende tutto dal lavoro collettivo che noi dobbiamo ancora perfezionare e mettere a posto. Ci vuole tanto lavoro e soprattutto quando un gruppo di calciatori era abituato a giocare a 5: quando parlo di tempo non sono parole buttate lì. Ma questo non mi preoccupa, l’ho detto anche ai miei calciatori, mi interessa i miglioramenti che hanno loro giornalmente e la loro disponibilità. E loro sono super disponibili: con il tempo arriveremo a perfezionare tutte le cose e diventeremo competitivi.

“Poi su Zaza? Ha fatto una partita di grande impegno e di rispetto delle consegne. A me non è dispiaciuto. Poi il Gallo ha fatto due gol ma a me Zaza non è dispiaciuto”.