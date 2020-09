Le pagelle di Torino-Atalanta: il Gallo è una certezza, per Murru esordio amaro - Toro.it

Belotti l’unico in grado di smuovere il Toro, Berenguer un fantasma, i cambi non incidono come dovrebbero: le pagelle di Torino-Atalanta

SIRIGU 5.5: quattro gol – specie dal secondo in avanti – che la squadra avrebbe potuto evitare. Oggi non sarebbero bastati nemmeno i suoi soliti miracoli.

VOJVODA 5.5: soffre le incursioni nerazzurre, perché sulle fasce l’Atalanta sa come giocare. Ci mette quel pizzico di personalità in più rispetto al compagno dalla parte opposta ed è dai suoi piedi che parte il lancio che Belotti trasforma nel gol del 2-3 a fine primo tempo. Motivo del mezzo voto in più.

BREMER 5.5: se a Firenze la coppia centrale si era in qualche modo salvata, stavolta dietro si balla parecchio. L’Atalanta in area fa spesso ciò che vuole, troppo facilmente.

NKOULOU 5.5: vale quanto detto per Bremer, non è oggi la giornata in cui la difesa può portare a casa un giudizio positivo.

MURRU 4.5: esordio da dimenticare per l’esterno, oggi titolare sulla sinistra. Muriel lo beffa in occasione del gol del 2-1, poi non copre a dovere la zona da cui Hatebor cala il tris.