Vagnati: "Torreira? Sarà molto difficile" - Toro.it

Il ds del Torino Vagnati prima del match contro l’Atalanta: “Abbiamo preparato la gara nel modo giusto. Mercato? La priorità è trovare un attaccante”

A pochi minuti dal match del Grande Torino tra Toro e Atalanta, è Davide Vagnati a parlare ai microfoni di Sky: “Inutile cercare alibi: questa è la situazione, abbiamo cercato di fare il lavoro al meglio possibile e abbiamo preparato la partita nel modo giusto“. Poi sul mercato e sulla situazione di Torreira: “E’ un giocatore importante, che potrebbe spostare gli equilibri non solo nel Trino ma in molte squadre e non solo italiane e per questo ha costi molto alti. Non è una situazione semplice, vedremo cosa succederà ma onestamente sarà molto difficile. Una punta? E’ una priorità: cercare di fare qualcosa davanti perchè abbiamo solo 3 attaccanti. Millico lo stimiamo, vogliamo che resti con noi ma vogliamo cercare di trovare qualcosa avanti che sia compatibile con noi“.