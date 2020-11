Torino-Crotone, i convocati: out Molina e Dragus, c'è l'ex Djidji - Toro.it

I convocati di Stroppa e Giampaolo per Torino-Crotone, partita valevole per la 7^ giornata di Serie A 2020/2021: attesa per Belotti

Entrambe hanno bisogno di punti. Il Torino deve dare un seguito alla prima vittoria in campionato – nel recupero infrasettimanale contro il Genoa -, il Crotone vuole lasciare l’ultimo posto in classifica per legittimare un avvio di buon gioco e poche soddisfazioni. Giampaolo e Stroppa si troveranno di fronte alle ore 15 di domenica 8 novembre. E si affronteranno con questi calciatori: ecco i convocati.

Convocati Torino-Crotone: le scelte di Giampaolo

In attesa di comunicazioni.

Convocati Torino-Crotone: le scelte di Stroppa

Nei Pitagorici c’è l’ex Toro Djidji. Ma Stroppa dovrà fare a meno di Riviere e Dragus.

Portieri: Cordaz, Crespi, Festa;

Difensori: Cuomo, Djdji, Golemic, Luperto, Magallan, Marrone;

Centrocampisti: Benali, Cigarini, Crociata, Eduardo, Pedro Pereira, Petriccione, Reca, Rojas, Rispoli, Vulic, Zanellato;

Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias.