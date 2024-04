I convocati di Ivan Juric e Massimiliano Allegri in vista del derby della Mole, in programma oggi alle 18

Assenze già in preventivo, da una parte e dall’altra, giocatori che recuperano. Per il derby della Mole Juric non avrà ancora dalla sua i lungodegenti ma recupererà Ilic, che in questa settimana è tornato ad allenarsi col gruppo. Allegri ancora senza Milik in attacco.

I convocati di Juric

Sono 22 i calciatori del Torino convocati da Juric per il derby. Torna Ilic, assenti Pellegri, Djidji, Schuurs e Gineitis

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bellanova, Buongiorno, Masina, Lazaro, Lovato, Rodriguez, Sazonov, Vojvoda

Centrocampisti: Ciammaglichella, Ilic, Linetty, Ricci, Tameze

Attaccanti: Kabic, Okereke, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.

I convocati di Allegri

Portieri: Szczesny, Perin Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Alex Sandro, Rugani, Djalo, Weah

Centrocampisti: Locatelli, Rabiot, Alcaraz, Caviglia, Miretti, Kostic, McKennie

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Iling-Junior, Yildiz