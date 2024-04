La probabile formazione della Juventus di Allegri, che questa sera affronterà il Torino di Juric nel derby della Mole

Dopo due vittorie, una in Serie A e una in Coppa Italia, la Juventus affronta il Torino. Per i bianconeri servono punti Champions, mentre il Toro insegue l’Europa. Sono 3 i giocatori indisponibili per Allegri: Fagioli (squalificato per calcioscommesse), Pogba (squalificato per doping) e Milik (infortunio). La rosa della Juve è ampia. La formazione però, potrebbe non cambiare rispetto alla gara contro la Fiorentina di domenica scorsa. Sono solo due i dubbi per Allegri e sono sulle fasce. Di seguito, nel dettaglio, le probabili scelte.

Due dubbi per Allegri

Juventus che giocherà con il solito modulo: 3-5-2. In porta confermato Szczesny, in un gran momento di forma. La difesa a 3 è quella titolare, composta da Gatti, Bremer e Danilo. Rugani e De Sciglio in panchina. In mezzo al campo, in cabina di regia c’è Locatelli. Ai suoi lati McKennie a destra e Rabiot a sinistra. Sulle fasce ci sono due dubbi. Sulla destra, è ballottaggio tra Cambiaso e Weah. Sulla sinistra invece, è ballottaggio tra Kostic e Iling Junior. I due titolari, Cambiaso e Kostic, sono in vantaggio. Allegri deciderà in mattinata. Ancora niente titolarità per i nuovi arrivati Djalò e Alcaraz.

Certezze in attacco

In attacco, dal primo minuto giocheranno i due uomini più pericolosi: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Sono da tenere d’occhio e possono fare male al Toro. Ancora panchina per Yildiz e Kean. Tuttavia, Chiesa ha spesso problemi fisici e Yildiz in caso scalpita. Non ci sono altri attaccanti e queste sono le scelte.

La probabile formazione della Juventus

Ecco il possibile undici di Allegri per la sfida al Torino:

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disp. Perin, Pinsoglio, Weah, Rugani, Djalò, Nicolussi Caviglia, Alex Sandro, Alcaraz, Nonge, De Sciglio, Iling Junior, Yildiz, Kean. All. Allegri.

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: Milik