La probabile formazione del Torino di Juric, che domani sera giocherà contro la Juventus di Massimiliano Allegri nel derby della Mole

Dopo la sconfitta di Empoli, il Toro può ancora sperare nell’Europa. La partita di domani però, è una delle più sentite e delicate: Torino-Juventus. Con il rientro tra i convocati di Ilic, rimangono 4 gli indisponibili: Schuurs, Djidji, Gineitis e Pellegri. Ci potrebbe essere qualche piccolo cambio rispetto ad Empoli. Se il centrocampo è confermato, lo stesso non si può dire per gli altri reparti. Di seguito, le probabili scelte.

Dubbi a sinistra

Confermato per il Torino il solito modulo, il 3-4-1-2. In porta c’è il titolare, in cerca di riscatto: Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a 3 composta da Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Lovato e Masina verso la panchina, ma potranno essere utili a gara in corso. Ilic, come ha detto Juric, partirà dalla panchina, ma è facile prevedente che potrà trovare spazio nel secondo tempo. In mezzo al campo la coppia è formata da Ricci e Linetty. A destra, nonostante l’errore di Empoli, Bellanova non si tocca. A sinistra, ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda, con il primo in vantaggio. Ma occhio sempre alla variabile Masina. Se dovesse partire titolare, giocherebbe nei 3 dietro al posto di Rodriguez. A quel punto lo svizzero scalerebbe sulla fascia.

Ballottaggio in attacco

Sulla trequarti, non può mancare l’insostituibile Vlasic. In attacco, ci dovrebbe essere la coppia titolare Sanabria-Zapata. In realtà, solo Zapata è certo del posto, data la sua incisività. Sanabria potrebbe anche finire in panchina e lasciare spazio a Okereke che scalpita. Dubbio da sciogliere per Juric alla vigilia del derby.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida alla Juventus:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Lovato, Vojvoda, Masina, Ilic, Savva, Kabic, Okereke. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Gineitis, Pellegri