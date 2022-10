I convocati di Torino-Milan: ecco i calciatori che Ivan Juric ha chiamato per la partita contro la formazione di Stefano Pioli

Domenica 30 ottobre, alle ore 20.45, si gioca Torino-Milan: la squadra granata cerca punti che diano continuità al successo di Udine e che le permettano di restare nella parte sinistra della classifica, i rossoneri vogliono invece proseguire la corsa per lo scudetto. Vediamo i calciatori convocati per la partita.

Convocati Torino-Milan: le scelte di Juric

Sono 23 i calciatori convocati da Juric per la partita contro il Milan, tra questi non ci sono Etrit Berisha (ancora alle prese con un problema al gomito), Ola Aina, Emirhan Ilkhan e Antonio Sanabria, che non è riuscito a smaltire il problema muscolare.

Portieri: Fiorenza, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Bayeye, Buongiorno, Djidji, Lazaro, Rodriguez, Schuurs, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Adopo, Garbett, Linetty, Lukic, Ricci

Attaccanti: Karamoh, Miranchuk, Pellegri, Radonjic, Seck, Vlasic