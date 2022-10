La probabile formazione del Milan / Pochi cambi per il tecnico rossonero, che recupera Sergiño Gianni Dest e Brahim Diaz

Manca sempre meno al grande match tra Torino e Milan, che si affronteranno alle 20-45 al Grande Torino per la dodicesima giornata. Scelte forzate e altre volute per i due tecnici, pronti a provare a conquistare in tutti i modi i tre punti. Non una sfida facile per i granata, reduci da una vittoria contro l’Udinese dopo un periodo complesso. I rossoneri continuano a far sognare con il loro secondo posto e l’avventura in Champions che prosegue. Pioli dovrà però fare i conti con qualche assenza. Restano out Calabria, Florenzi e Ibrahimovic, che rientreranno dopo la pausa. Lo stesso vale per Maignan, che non ha mostrato miglioramenti. Il primo ad esere recuperato potrebbe essere Saelemaekers.

Le scelte di Pioli

Confermato il 4-2-3-1 per i rossoneri, con Tatarusanu tra i pali,data l’assenza di Maignan. In difesa Kalulu e Theo Hernandez sugli esterni, con Gabbia al posto di Kjaer e Tomori al centro. A centrocampo confermati Tonali e l’ex granata Pobega. Davanti invece spazio a Messias, il recuperato Brahim Diaz e Leao, a supporto della punta Origi.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi. A disp. Mirante, Thiaw, Ballo Tourè, Dest, Kjaer, Vranckx, Adli, Krunic, De Ketelaere, Rebic, Giroud, Bennacer. All. Stefano Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calabria, FLorezi, Ibrahimovic, Maignan, Saelaemakers.