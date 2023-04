I convocati per la 29^ giornata di campionato, che vedrà affrontarsi Torino e Roma allo Stadio Olimpico Grande Torino

Manca sempre meno a Torino-Roma. Calcio d’inizio fissato per sabato 8 aprile alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non sarà facile per la squadra di Ivan Juric fare punti contro quella di José Mourinho, in lotta per un posto in Champions League. Nessuno squalificato tra le fila delle due squadre. Nel Torino saranno assenti per infortunio Zima, Vieira, Ilic e Aina. Nella Roma invece l’unico assente sarà Karsdorp, che ha finito la stagione dopo l’operazione al ginocchio sinistro. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

Torino-Roma: i convocati di Juric

Portieri: Fiorenza, Gemello, Milinkovic-Savic.

Difensori: Bayeye, Buongiorno, Djidji, Gravillon, Lazaro, Rodriguez, Schuurs, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Adopo, Gineitis, Linetty, Ricci

Attaccanti: Miranchuk, Pellegri, Radonjic, Karamoh, Sanabria, Seck, Vlasic

Torino-Roma: i convocati di Mourinho

In attesa di comunicazione

