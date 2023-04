Juric ritrova Karamoh ma non dovrebbe fare grossi cambiamenti rispetto alla trasferta del Mapei: la probabile granata per Torino-Roma

Il Torino continua la preparazione in vista della sfida contro la Roma di domani. Juric può tornare a contare su Yann Karamoh, che ha smaltito il problema al polpaccio protrattosi per circa un mese. L’attaccante ivoriano, però, dovrebbe comunque partire dalla panchina. Non ce la fa invece Ivan Ilic, ancora alle prese con un problema alla caviglia sinistra che lo ha messo fuori gioco contro il Sassuolo. La probabile formazione granata per Torino-Roma.

Juric conferma gli 11 del Mapei

Non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto alla squadra che Juric ha schierato in campo contro il Sassuolo. In porta Milinkovic-Savic, fresco di rinnovo del contratto. A comporre la difesa a tre dovrebbero esserci i soliti Buongiorno, Schuurs e Gravillon. Sulle fasce pronti Singo e Rodriguez, con Lazaro pronto a subentrare a gara in corso. Come detto da Juric in conferenza stampa, infatti, l’ex Inter ha fatto fatica a riacquisire il ritmo partita e non dovrebbe quindi partire dal primo minuto. L’allenatore granata prevede dunque di reintegrarlo in modo graduale.

In mezzo ancora out Ilic

Sulla linea mediana dovrebbe rivedersi la coppia formata da Linetty e Ricci: Ilic è ancora indisponibile dopo l’infortunio rimediato in allenamento che già gli ha impedito di prendere parte alla trasferta col Sassuolo. Sulla trequarti Radonjic è diventato una certezza e dovrebbe essere affiancato da Vlasic. Unica punta Sanabria, ultimamente in grande spolvero.

Le probabili formazioni di Torino-Roma: l’undici granata

Ecco il possibile undici:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Gravillon; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Fiorenza, Gemello, Djidji, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Lazaro, Miranchuk, Gineitis, Seck, Pellegri, Karamoh. All. Juric.

Indisponibili: Zima, Ilic, Aina, Vieira

Squalificati: nessuno