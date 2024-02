Di seguito la lista dei convocati di Juric e Inzaghi che prenderanno parte a Torino-Salernitana, gara valida per la 23ª giornata

Il Torino si appresta ad affrontare il prossimo turno di Serie A contro la Salernitana. I granata avranno una grande occasione contro il fanalino di coda del campionato, per cercare di non perdere il treno che porta all’Europa. Per Juric l’assenza più pesante è quella di Buongiorno ma anche Inzaghi dovrà fare i conti con un lungo elenco di indisponibili. Di seguito i convocati.

Torino-Salernitana, i convocati di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Salernitana, i convocati di Inzaghi

Inzaghi non ha Coulibaly, impelato in Coppa d’Africa, ma ha perso per infortunio anche Fazio, Gyomber, Pirola e Simy. La buona notizia per il tecnico dei campani è il recupero di Dia.

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa, Salvati;

DIFENSORI: Bradaric, Boateng, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Pierozzi, Vignato;

ATTACCANTI: Candreva, Dia, Ikwuemesi, Tchaouna, Weissman.