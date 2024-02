Le probabili scelte di Filippo Inzaghi in vista di Torino-Salernitana, gara valida per la 23ª giornata di Serie A

Filippo Inzaghi dovrà fare i conti con alcuni problemi di formazione in vista della prossima gara contro il Torino, in programma domenica alle ore 12:30. Saranno infatti indisponibili Gyomber e Pirola, rispettivamente per un’ernia inguinale e per una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Fuori anche Federico Fazio, che ha sofferto di un edema muscolare alla gamba.

In difesa spazio ai nuovi

Nel 4-3-1-2 con cui Inzaghi metterà in campo la Salernitana ci sarà Guillermo Ochoa a difendere i pali dei campani. In difesa spazio ai nuovi acquisti viste le indisponibilità di Fazio, Pirola e Gyomber: dovrebbero giocare Pellegrino e Pasilidis al centro della difesa, con Zanoli e Bradaric a presidiare le fasce.

Riecco Kastanos a centrocampo

In linea mediana dovrebbero essere Basic, Martegani e Maggiore a supporto del rientrante Kastanos. Il cipriota era stato costretto a saltare le gare contro Juventus e Napoli, mentre contro Genoa e Roma è subentrato dalla panchina. Ora è pronto a tornare titolare per dare una mano ai suoi compagni. La trequarti sarà completata da Candreva, insostituibile e uomo di fiducia di Filippo Inzaghi. A guidare l’attacco dovrebbe infine esserci Ikwuemesi. Dia è finalmente schierabile ma dovrà recuperare pian piano la condizione ideale. Il senegalese aveva rimediato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro e dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione della Salernitana

Di seguito la probabile formazione della Salernitana che affronterà il Torino.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Pellegrino, Pasilidis, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. A disp. Costil Fiorillo, Salvati, Boateng, Sambia, Pierozzi, Gomis, Legowski, Vignato, Dia, Tchaouna, Weissman. All. F. Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Indisponibil: Coulibaly, Fazio, Gyomber, Pirola, Simy, Mikael, Stewart e Bronn.