Le probabili scelte di Juric in vista di Torino-Salernitana, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A

Una formazione che non potrà essere del tutto simile a quella vista nell’ultima partita, se non altro perché per qualche settimana Juric dovrà fare a meno di Buongiorno. Sarà l’assenza più pesante per il Torino contro la Salernitana in un reparto che ha dimostrato di funzionare alla perfezione. In mezzo al campo, al contrario, c’è decisamente più abbondanza grazie al recupero di giocatori fondamentali come Ricci e Ilic. A seguire ecco le possibili scelte dell’allenatore granata.

Sazonov al posto di Buongiorno

Il Torino andrà in campo con l’ormai consueto 3-4-1-2. A difendere i pali granata ci sarà il solito Milinkovic-Savic, ormai insostituibile per Ivan Juric. In difesa certa la presenza di Ricardo Rodriguez. Al centro del reparto ci sarà Saba Sazonov, nonostante la tentazione Lovato: il georgiano contro il Cagliari ha dimostrato di essere affidabile salvando anche il risultato in extremis. Djidji è col gruppo e a mano di sorprese ci sarà lui a completare il terzetto.

Ricci e Ilic recuperati

In mezzo al campo Juric ha recuperato Ricci – fuori nel corso della sfida al Cagliari per una distorsione – ma pure Ilic, che la trasferta in terra sarda l’aveva saltata. Potrebbero partire dal 1′ ma attenzione a Linetty che insidia la coppia. Sulle fasce dovrebbero esserci pochi dubbi per l’allenatore, che dovrebbe confermare Lazaro e Bellanova. L’austriaco si candida nuovamente per una maglia da titolare dopo gli assist siglati contro Napoli e Cagliari, con Vojvoda che partirebbe dalla panchina. Sulla trequarti riecco Vlasic, che agirà alle spalle della solita coppia d’attacco formata da Zapata e Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la Salernitana.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Masina, Lovato, Vojvoda, Linetty, Tameze, Gineitis, Pellegri, Okereke.. Allenatore: Juric

Squalificati: Buongiorno

Indisponibili: Schuurs, Buongiorno